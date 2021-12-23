О продлении пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары напомнили казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов напоминает о продлении срока проведения Пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ) до 1 апреля 2022 года при осуществлении экспортных и импортных операций во взаимной торговле со странами ЕАЭС, передает МИА «Казинформ».

В рамках Пилотного проекта при осуществлении экспортных и импортных операций со странами ЕАЭС предусмотрено оформление СНТ до пересечения границы.

В целях осуществления контроля за оформлением СНТ, на автомобильных пунктах пропуска со странами ЕАЭС органами государственных доходов осуществляется подтверждение СНТ.

По результатам мониторинга установлено, что с начала Пилотного проекта при импорте товаров со стран ЕАЭС 22% налогоплательщиками не оформлено СНТ.

Пилотный проект по оформлению СНТ нацелен на обеспечение мягкого перехода на обязательное оформление СНТ, что позволит налогоплательщикам адаптироваться к работе с СНТ, настроить учетные системы и взаимодействие с контрагентами.

В этой связи, Комитет государственных доходов призывает участников внешнеэкономической деятельности к оформлению СНТ в ходе Пилотного проекта в целях подготовки к обязательному оформлению СНТ с 1 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары продлили до апреля.