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    О проблемах цифровизации в сфере здравоохранения рассказала депутат

    9 Марта 2022, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цифровизация не упрощает работу врачам, а наоборот мешает из-за сбоев. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Нуркина, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе выезда в регионы нашей страны, на встрече с медицинскими работниками были подняты проблемные вопросы сферы здравоохранения. Одной из таких проблем является работа программы «Комплексная медицинская информационная система» (далее – КМИС). Данная информационная система создавалась с целью повышения качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации работы медицинских сотрудников по всем направлениям деятельности медицинской организации, но на сегодняшний день многие медицинские организации сталкиваются с нестабильностью работы системы, частыми сбоями работы программы», - сказала Айгуль Нуркина на пленарном заседании палаты.

    Депутат заявила, что комплексная медицинская информационная система по сей день не интегрирована с системой ЛИС (лабораторная информационная система, прим.ред.) и врачам приходится вбивать лабораторные анализы вручную. Также нет интеграции с информационной системой «Регистр беременных и женщин фертильного возраста» и это только малая часть наболевших вопросов медицинских работников.

    «Казалось бы система позволила внедрить электронные очереди в поликлиниках. Но люди, получая электронно через систему КМИС направление к врачу, например, к 11:00 часам, приезжая в медицинское учреждение, все равно стоят в живой очереди, все потому что данная система непонятным образом рассчитывает время приема пациента. Таким образом, ключевой проблемой, является тот факт, что цифровизация не упрощает работу врачам, а наоборот мешает из-за сбоев, некорректности, отсутствия интеграции в программах. Все это породило нагрузку на медицинских работников, так как необходимо заполнять различные электронные данные и бумажные бланки», - добавила Айгуль Нуркина.

    В этой связи депутаты считают необходимым:

    1. Пересмотреть процедуру формирования государственного задания на разработку и сопровождение информационных систем;

    2. Реформировать государственное предприятие «Республиканский центр электронного здравоохранения» с преобразованием в более мобильную форму собственности для выполнения функций управления ИС;

    3. Усилить требования к сертификации программных продуктов частных разработчиков программного обеспечения в сфере здравоохранения;

    4. Рассмотреть возможность объединения всех существующих на рынке информационных систем на единой платформе электронного здравоохранения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан Врачи
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