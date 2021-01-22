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    О приоритетных задачах на предстоящий период рассказали в Минюсте РК

    22 Января 2021, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О приоритетных задачах на предстоящий период в сфере нормотворческой деятельности рассказала вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседание коллегии Министерства юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, в число приоритетных задач входит:

    1) контроль за выполнением Плана законопроектных работ Правительства на 2021 год;

    2) принятие Концептуального плана законотворческой работы на 2021 - 2026 годы (седьмой созыв Парламента Республики Казахстан).

    На сегодня проект Концептуального плана находится на согласовании в государственных органах и палатах Парламента;

    3) принятие Концепции правовой политики;

    4) реализация принятого Административного процедурно-процессуального кодекса;

    5) переход к централизованной экспертизе правовых актов местных исполнительных и представительных органов;

    6) сопровождение в Парламенте законопроекта по вопросам совершенствования нормотворчества»;

    В рамках него также будет проведена работа по автоматизации нормотворческого процесса в рамках системы «Е-заннама»;

    7) разработка 2-х законопроектов, это:

    1. по вопросам совершенствования гражданского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности на основе имплементации принципов и положений английского и европейского права.

    2. по вопросам деятельности органов юстиции.

    Напомним, ранее вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции РК рассказала о работе по совершенствованию законодательства в сфере нормотворчества.

    Автор:

    Серик Сабеков

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