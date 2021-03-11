О прилетающих без ПЦР-справок туристах высказался Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин высказался о туристах, прилетающих без ПЦР тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 6 на 7 марта прибыло без справок 517 человек. Обычно где-то около 200 прибывало, а тут неожиданно 517 человек. Естественно, мы не можем каждый день держать такое огромное количество автобусов, автомобилей сопровождения и получился затор. В свое время, два-три месяца назад, когда я эту проблему осветил, что мы неправильно поступаем, бюджет города несет миллиардные затраты на это. Минздрав на это затрачивает большое количество средств в одном Алматы, наверное, в год более миллиарда тенге. Особенно из Шарм-эль-Шейха постоянно прибывают рейсы. Там до 200 человек бывает просто без справок. Делается это, мне кажется, целенаправленно», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-встречи с предпринимателями по разъяснению нового постановления.

Жандарбек Бекшин напомнил, что поднял эту проблему еще пару месяцев назад.

«Когда сказал, что на отдых есть деньги, а дальше, ту часть, когда я объяснял, что на обследование ПЦР уже денег нет, тогда вырезали это и подвергли критике. Как сейчас пишут об этом, так и говорят, что санитарная служба Алматы была права в моем лице, и нужно этот вопрос рассматривать, без конца нельзя это делать. Естественно, подвергаются опасности лица, добропорядочные пассажиры, прошедшие обследование, имеющие справки, а рядом с ним сидит без справки и статус его неизвестен, он же может заразить его», - высказался главный санврач Алматы.

По его словам, этот вопрос был еще раз поднят на прошедшем заседании межведомственной комиссии.

«Сейчас председатель комиссии Ералы Тугжанов дал поручение рассмотреть данный вопрос и принять адекватные меры. Если это студент или человек вылетал на лечение - здесь один вопрос, но если человек вылетает на отдых, он должен заблаговременно предусмотреть средства и на отдых, и на ПЦР при вылете и при возвращении. Вот эти моменты нам нужно учитывать. Иначе мы ни гостиниц не напасемся, ни автобусов. Ну 517 человек попробуйте отвезите, сколько нужно машин сопровождения полиции. Они же тоже свою работу несут, функцию, доктора сидят в отелях. Теперь же ПЦРбригады работают круглосуточно», - добавил Жандарбек Бекшин.

Напомним, вчера было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы.