О причинах авиакатастроф и безопасности полетов рассказал глава Авиационной администрации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиационная администрация Казахстана насчитала около 600 рисков, которые могут привести к авиакатастрофам. Учитывая технические аспекты и возможный человеческий фактор, ведомство выносит рекомендации авиакомпаниям, чтобы не допустить несчастных случаев на воздушном судне. Ведь в их прерогативе – обеспечение безопасности полетов. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» генеральной директор Авиационной администрации Казахстана рассказал о причинах авиакатастроф, о том, как проверяют самолеты перед полетом и как ведется обучение авиационных инспекторов.

- Господин Питер Гриффитс, расскажите, пожалуйста, как обеспечивается безопасность полетов?

- Существуют четыре стратегических элементов для обеспечения авиационной безопасности. Это – наращивание потенциала, частью которого является обучение персонала. На обучение авиационных инспекторов потребуется, как минимум три года. С момента создания организации шесть месяцев ушло на поиск и обучение квалифицированного персонала. Процесс обучения затянулся условиями, продиктованными пандемией. Вторым элементом по наращиванию потенциала стало построение инфраструктурной системы, которая сможет поддерживать не только организацию, но и всю авиационную отрасль, учитывая все механизмы работы в отрасли и риски. На данный момент мы смогли создать такую систему, в которой интегрировали западные подходы и подходы классические со времен Советского Союза, чтобы отобразить все механизмы внутри одной системы и поддержать отрасль.

- Расскажите подробнее об обучении инспекторов: как проводится, где их обучают?

- Информация обо всех курсах доступна на сайте Международной организации гражданской авиации (ICAO). Есть курсы по повышению безопасности государственных инспекторов. Есть три основных направления: по летной эксплуатации, по летной годности и лицензированию летного персонала. На данный момент наша группа по лицензированию летного персонала обучилась в Тунисе. Такой курс занимает три недели. Недавно вернулись, теперь работают у нас. По летной эксплуатации курсы смогли перевести на онлайн-формат. Поэтому некоторые из инспекторов могут пройти это обучение. Стараемся проводить занятия группами по 4-5 человек, чтобы они могли совместно обучаться и делиться опытом. Также взаимодействуем с международными инспекторами, которые тоже делятся своим опытом.

- Каким критериям должны соответствовать авиационные инспектора?

- Все требования к персоналу указаны в документе ICAO 8335, в частности, необходимо иметь пять лет опыта работы в отрасли. Персонал должен быть квалифицированным, иметь лицензию в той сфере, где будут проводить инспекторские работы. Как правило, для инспекторов более высокого уровня нужно иметь опыт работы в качестве пилота или инженера и лицензию. То есть, сотрудники должны обладать широким спектром практических и образовательных навыков. Например, для лицензирования было сложно найти подходящих инспекторов, потому как их не так много в стране, поэтому обучали с нуля. На обучение потребуется достаточно много времени. В первую очередь, обучаем казахстанскому законодательству, тому, как должны мыслить и реагировать на ситуации, затем обучаем тому, как стать инспектором государственного уровня. В определенный период иностранные инспекторы выступают менторами, делятся своими навыками. Например, наших инспекторов на протяжении двух лет активно поддерживали инспектора авиационных властей Великобритании. На момент создания организации предполагали, что обучим весь персонал к концу третьего года существования организации. Однако процесс затянулся на 6-8 месяцев в условиях пандемии, поэтому мы рассчитываем, что завершим обучение персонала к 2023 году.

- Как выявляются условия или риски, которые приводят к авиакатастрофам?

- Это подвело нас к стратегической цели №2 – улучшение отрасли. Было проведено много диалогов по улучшению нашей отрасли. Основная цель в любой авиационной составляющей – рассмотреть все факторы по безопасности. Есть два основных аспекта: технический и человеческий фактор. Улучшение индустрии подразумевает своевременное получение информации в детальном формате, изучение информации по тому, как можем предупредить определенные авиационные происшествия или инциденты. Существует реестр рисков, которые расследуем. На данный момент их насчитывается около 600. После внесения рисков в реестр можем настроить базу данных, которые могут показывать «слабые зоны» отрасли.

К примеру, есть отчет по инциденту с самолетом Embraer 190 E2 авиакомпании Air Astana в связи с низким давлением в гидравлической системе, который произошел 9 ноября 2020 года. В процессе снижения в аэропорт Нур-Султана сработало предупреждающее сообщение экипажа, которое далее переросло в серьезное авиационное событие, приведшее к потере многих систем управления самолета. Учитывая то, что произошло с воздушным судном и в целом природу данной ситуации, смогли проработать вопрос не только с перевозчиком, но и с другими регуляторами, чтобы составить полноценную картину и привести рекомендации. Пока проводилось расследование, не летал ни один самолет Embraer. Такое решение в качестве обеспечения безопасности приняла авиакомпания. После этого мы выпустили ряд рекомендаций не только по техническому аспекту, но и по аспекту человеческого фактора. То есть, по авиационным происшествиям можем сгенерировать подобный отчет. Этот отчет доступен на сайте нашего ведомства. Хочу отметить, что Авиационная администрация не занимается расследованием, мы вовлекаемся в процесс только тогда, когда национальное агентство не участвует в процессе. В вышеуказанный инцидент не вовлекалось национальное агентство, поэтому расследованием занимались мы совместно с авиакомпанией.

- Какие участки самолета проверяют инспектора перед полетом? На что они акцентируют внимание?

- Перед полетом воздушное судно проходит осмотр летного самолета. Ответственным за самолет выступает капитан. Сам являлся пилотом самолета Embraer 319, Boeing777. Поэтому знаю, что это большой список ответственных зон. Капитаны проводят внешний осмотр воздушного судна, а затем - все проверки, которые назначает авиационная компания. Все, что происходит с воздушным судном во время полета, входит в ответственность капитана. Это очень сложная работа, потому что, как капитан вы ответственны за полный осмотр борта: нет ли на территории дикой флоры и фауны, которая могла бы повредить воздушное судно. Даже такие маленькие элементы, как пчелы, которые залетают в небольшие щели самолета, могут повредить судно.

Пчелы и осы в осеннее время создают гнезда в трубах, которые расположены по бокам самолета. Бывают даже такие случаи, когда целый рой пчел «захватывает» судно. Как капитан воздушного судна вам необходимо сделать очистку от подобного рода скоплений насекомых. Если они проникнут глубже в устройство самолета, когда взлетите ничего не сможете сделать. Скопление пчел препятствует замеру, что является катастрофичным для самолета. Был случай, когда в атлантическом регионе разбилось воздушное судно авиакомпании AirFrance 447. Мы не знаем, случилось ли это из-за пчел, однако нам известно, что труба была заблокирована. Воздушное судно вылетало из Южной Америки, поэтому предполагаем, что это были насекомые либо возникла проблема с обледенением.

- Сталкивались ли казахстанские авиакомпании с такой проблемой?

- Мы не получали подобных отчетов. Но в Казахстане очень развита дикая фауна. Мы не получали отчетов по насекомым, но есть сведения по птицам. В прошлом году был крупный авиационный инцидент с воздушным судном Scat по столкновению с птицами. Этот инцидент нанес урон компании в 6 млн тенге. Птицы полностью разрушили двигатель воздушного судна. Самолет развернулся и сделал обратную посадку с одним работающим двигателем. К счастью, никто не пострадал

- Что еще является частой причиной несчастных случаев?

- Авиационные происшествия случаются по двум причинам: по техническим или человеческим факторам, а также незаконное проникновение, когда террористы захватывают воздушное судно, что является проблемой специалиста.

- Что касается человеческого фактора, пассажиры часто не понимают, почему нельзя курить на борту самолета, проносить с собой жидкости или легковоспламеняющиеся вещества. Это же тоже может стать причиной авиакатастрофы?

- Существует много ограничений: нельзя курить, проносить жидкости, легко воспламеняющие вещества. На сегодня у современных воздушных судов хорошо оснащена противопожарная система. Правила таковы, что, как только включается противопожарная система, воздушное судно тут же готовится к скорой посадке. Поэтому, если человек думает, что незаметно закурит в уборной, напомним, что на панели пилота загорается индикатор, самолет тут же готовится к экстренной посадке. Поэтому при посадке нарушителя могут высадить из борта или наложить большой штраф. В Казахстане размер штрафа за курение на борту самолета составляет 50 МРП (145 850 тг). Еще один пример - пассажиры Fly Arystan заявляют, что могут проносить большое количество багажа на борт самолета. Я рад, что люди пользуются преимуществом летать. Но им необходимо помнить, что они находятся на воздушном судне. В некоторых случаях воздушные судна могут превысить ожидаемый вес. Если безконтрольный провоз багажа разрешен на борту самолета необходимо помнить, что в случае экстренной посадки необходимо следовать инструкциям бортпроводников, наклониться и прижать голову коленам. Причиной этому является то, что над вашими головами находятся около 4 тонн багажа. Поэтому существуют ограничения, согласно которым вы можете проносить определенное количество багажа в определенном весе. Случае резкого приземления воздушного судна, весь багаж выпадет на сидения пассаж иров. При обычной процедуре посадки ничего не происходит, но при экстренной посадке весь багаж может упасть. Пассажиры должны понимать, что все ограничения прописаны с целью их собственной безопасности. Литиевые батареи тоже предоставляют большую опасность на борту самолета, если они загорятся, в самолете не будет возможности их потушить. Поэтому все правила, которые разрабатываются нами, существуют для безопасности пассажиров, и, если бортпроводники просят соблюдать определенные требования, нужно понимать, что всему есть причина.

- Недавно произошел трагический случай - смерть ребенка на борту самолета. Правильно ли действовали проводники? Что должны учитывать пассажиры и бортпроводники перед посадкой?

- Мы не занимаемся расследованием данного происшествия. Я не могу сказать, правильно ли действовал летный персонал, однако прокомментирую, что нужно сделать до посадки. Когда случается смерть на борту самолета, вопросом занимается полиция, не авиационные власти. Мы оказываем им необходимую поддержку, когда они сами просят об этом. Сегодня мы пытаемся упростить процесс полета, словно вы садитесь в автобус или в поезд. Однако воздушное судно проходит через много этапов. Сначала самолет очень быстро набирает скорость. Когда вы находитесь на высоте, не понимаете, что на самом деле самолет летит с большой скоростью 800 км/ч. Для человека самая высшая точка на которой он может дышать и получать кислород как правило 14000 футов. Воздушные судна летают гораздо выше этого. И, соответственно, нужны дополнительные меры для поддержания уровня кислорода примерно на высоте 8500 футов. Самый большой успех авиации – то, что человек на борту самолета не замечает неудобств.

Для детей, когда самолет набирает высоту, ребенок не всегда понимает, что происходит. В некоторых случаях даже родители и бортпроводники не смогут определить, в какое время что-либо начинает происходить. Если ребенок резко перестает разговаривать, это может быть индикатаром того, что с ним что-то происходит. Если у вашего ребенка уже существуют какие-то медицинские показания, прежде чем планировать полет, лучше обратиться к врачам. Также необходимо получить медицинское заключение, где говорится, можно ли ребенку летать. Обычно в таких случаях мать ребенка должна удостовериться и понимать, что могут быть определенные последствия, если она не получит должного медицинского обследования больного ребенка до полета. Бортпроводники, летный персонал обучены тому, как оказывать первую необходимую помощь. Если одному из пассажиров станет плохо, самолет нужно посадить в первой близ расположенной посадочной зоне. Бортпроводники обучены оказанию первой медицинской помощи, на борту всегда имеется медицинская аптечка, дополнительные баки с кислородом, иногда этого бывает недостаточно. Тем не менее, необходимо экстренно посадить воздушное судно, так как лучше всего поскорее получить медицинскую помощь. Что касается смерти ребенка, это большая трагедия для семьи, я уверен, что ему была оказана первая помощь, однако как Авиационная администрация мы точно не знаем, что именно произошло на борту самолета.

В медицинском департаменте Авиационной администрации работают пять сотрудников. Они всегда готовы оказать консультацию медицинским сотрудникам, которые работают с будущими пассажирами. Если вы планируете полет, и вам нужен дополнительный совет, тогда наши коллеги всегда готовы предоставить вам подобную консультацию.

Нужно понимать, что не всегда воздушное судно может приземлиться. Оно может лететь над океаном. Поэтому обеспечение собственной безопасности является ответственностью пассажира. Это большая трагедия для родителя – потерять ребенка. Поэтому родители должны понимать, сможет ли ребенок перенести полет. Авиалинии пытаются создать условия для комфортного и максимально безопасного полета пассажиров, однако существуют определенные медицинские случаи, с которыми они не в силе справиться.

- Насколько часто обновляется авиационная техника?

- Все зависит от воздушного судна. Некоторыми можно пользоваться долгое время, у некоторых срок ограниченный, как в случае с гидравлической системой в Embraer. Изначально продолжительность действия насоса была рассчитана на 3,5 тысяч летных часов, но после нашего расследования выяснили, что она рассчитана на 2 тысячи летных часов. Практически у всех элементов самолета есть ограниченный срок работы, однако все зависит от производителя.

- В завершение беседы, поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами работы Вашей организации?

- Заключение дальнейших международных договоров является стратегическим элементом №3. Мы заключили договор с Европейской конференцией гражданской авиации, (European Civil Aviation Conference) также на этой неделе подписан договор по обеспечению летной годности, по признанию России некоторых летных составляющих. Также находимся в процессе заключения договора с Европейским агентством по обеспечению безопасности полетов.

- Спасибо за беседу!