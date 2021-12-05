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    О приближающейся к Земле комете Леонарда рассказал астроном из СКО

    5 Декабря 2021, 14:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник рассказал, когда комета Леонарда максимально приблизится к Земле и можно ли ее увидеть невооруженным глазом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комету Леонарда обнаружили в январе этого года. Ее особенностью, по словам североказахстанского ученого, является вытянутая орбита. Такая, что в наиболее удаленной ее части она выходит почти за пределы Солнечной системы. Из-за большого периода обращения вокруг Солнца комету Леонардо человечество еще не наблюдало.

    Еще одна особенность кометы - ретроградное движение. То есть она движется противоположно орбитальному движению планет, навстречу им.

    «Сейчас комета располагается на небе в созвездии Гончих Псов. Она будет довольно быстро приближаться к Солнцу и к нашей планете, наращивая яркость. К сожалению, прогноз яркости как раз и не отличается большой точностью. Этот параметр зависит от множества трудно учитываемых наукой факторов. Тем, кто хотя бы немного разбирается в созвездиях, полезной будет схема передвижения кометы по созвездиям. Хорошим ориентиром для поиска ее на небе будет звезда Арктур, возле которой комета пролетит 6 декабря и будет уже видна в бинокль», - сказал А. Солодовник.

    Он добавил, что искать комету лучше примерно около 8 часов утра над восточной частью горизонта.

    8 декабря Земля пройдет плоскость орбиты кометы и из-за этого ее хвост предстанет в виде тонкой длинной сверкающей «иглы», направленной от Солнца.

    12 декабря комета пройдет на минимальном удалении от Земли – около 35 миллионов километров.

    «Примерно на таком же расстоянии от Земли пролетала в 1996 величественного вида комета Хиякутаки, и движение ее было заметно глазу. В этот же день комета Леонарда достигнет максимальной яркости. 18 декабря комета пролетит всего в 4 миллионах км от Венеры. Притяжение Венеры «подхватит» комету и увеличит ее скорость настолько, что она будет выброшена из Солнечной Системы навсегда. Нельзя сказать, что это исключительно редкое событие – такое бывало с кометами и прежде. 3 января 2022 года комета Леонарда пройдет перигелий своей орбиты и начнет удаляться в межзвездную бездну», - сказал А. Солодовник.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Наука Освоение космоса Регионы Природа Космос
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