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«Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды

20 Мая 2021 15:34
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«Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Астана Су Арнасы» предупредила жителей Есильского и Алматинского районов города Нур-Султан о прекращении подачи воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«21 мая с 21:00 до 22 мая 19:00 по всему Есильскому району города Нур-Султан будет прекращена подача холодной и горячей воды. В частности, это проспект Мангилик ел, район Nova city, жилые массивы Заречный, Тельмана, Пригородный, BI Village/ Family Village, а также пр. Кабанбай батыра, а также частично по району Алматы: район аллеи Мынжылдык, жилой массив Юго-Восток, правая сторона, квадрат улиц Калдаякова-Тауелсиздик-Панфилова-Аманжолова», - проинформировали в пресс-службе «Астана Су Арнасы».

Эти районы, как отметили в пресс-службе, будут находиться на пониженном давлении в связи с работами по запуску водопроводных сетей.

«Эти работы нужны для улучшения качества и надежности сетей водоснабжения в условиях застройки столицы», - отметили в «Астана Су Арнасы».

Жителей столицы также попросили запастись объемом питьевой воды.


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#Нур-Султан   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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