О преимуществах Концепции местного самоуправления рассказала эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых подходах, направленных на совершенствование эффективности системы местного самоуправления, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина.

«Государство может быть большим и маленьким, сильным и слабым, развитым либо в этапе развития, однако любое государство, в первую очередь, состоит из людей. Государство строят люди, только усилиями общества, их совместной работой страна может дальше развиваться. То, как работает механизм государства, зависит от людей. В этом контексте мы не должны воспринимать государственных служащих и политических лиц, как граждан, которые могут способствовать проведению и продвижению государственной политики. Не стоит забывать о том, что каждый человек может и должен вносить непосильный вклад в развитие страны», - отметила эксперт.

Поэтому, по ее словам, с учетом стратегических задач экономического и социального развития регионов страны, а также интересов населения и государства в целом, был разработан проект Концепции развития местного самоуправления до 2025 года. В рамках проекта были внедрены новые подходы, направленные на совершенствование эффективности системы местного самоуправления.

«Новая модель местного самоуправления будет сформирована на пяти основных принципах. Это участие граждан в процессе принятия решений, избрание органов местного самоуправления, самостоятельность органов местного самоуправления в решении организационных, экономических и финансовых вопросов, конкретные функциональные границы деятельности государственных органов и местного самоуправления, открытость и отчетность органов местного самоуправления перед населением.

Реализация этой концепции начинается с избрания сельских акимов. Главная задача этого политического процесса - активное вовлечение граждан в государственное управление и принятие решений. То есть, граждане могут воспользоваться своим правом выбора, через прямые выборы сельских акимов они могут повлиять на экономическое и социальное развитие местности. Наряду с этим, кандидаты, которые могут реализовать эти изменения, также могут быть самовыдвиженцами или от партии на основе пассивного избирательного права. Политическая реформа, начатая с избранием сельских акимов, в 2024 году будет продолжена впервые избранием районных акимов», - пояснила Индиры Рыстина.

Эксперт также отметила, что с целью стимулирования гражданской активности предусмотрено непосредственное участие населения в принятии решений по вопросам на местном уровне. В частности, к этим вопросам относятся изменение статуса, наименования, границ населенных пунктов, определение первостепенных задач местного сообщества.

«Как уже говорилось ранее, будет создан представительный орган села «Кенес». Совет наделяется полномочиями по утверждению и контролю за исполнением плана и бюджета развития местного сообщества, регулированию размеров налоговых ставок на сельском уровне, а также по вопросам благоустройства сел. Расширится собственный бюджет села. Например, сегодня наблюдается дефицит бюджета четвертого уровня. Собственные доходы села могут обеспечить только 13,4% всех расходов. В этой связи, с 2022 года планируется перевести дополнительные четыре вида налогов и платежей на сельский уровень: единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от их продажи и плата за продажу права на их аренду. Это только часть нововведений в концепцию, наряду с этим, есть также предложения касательно работы администрации села, штатной численности и функциональных обязанностей», - заключила Индира Рыстина.