О предвыборной программе партии «Ауыл» рассказали компаниям сферы АПК

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 28 декабря 2020 года агитационная группа партии «Ауыл» в составе кандидатов в Мажилис Парламента РК и маслихат Восточно-Казахстанской области Рабиги Токсеитовой и Фарида Абитаева провели встречу с коллективом ТОО «Астана-Бизнес» в Усть-Каменогорске и посетили мавзолей Абая (Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим»), передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи Рабига Токсеитова и Фарид Абитаев подробно рассказали о предвыборной программе партии «Ауыл».

После встречи с ТОО «Астана-Бизнес» агитационная группа посетила мавзолей Абая. Рабига Токсеитова отметила, что Абай был активным сторонником идеи единства народа. Его произведения являются большим вкладом в развитие не только нашей страны, но и культурного наследия мира.

Кроме того, сегодня кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Т. Рахимбеков, З. Алипбек провели встречу в онлайн-режиме с членами Клуба главных редакторов. На встрече были обсуждены вопросы освещения в СМИ проблем развития сельских территорий.

В Костанайской области кандидаты в депутаты областного маслихата провели также онлайн-встречу с ведущими предпринимателями сферы АПК и презентовали им предвыборную программу партии.

В Акмолинской области кандидаты в депутаты областного и районных маслихатов встретились с рабочим коллективом ТОО «Kaz Tech Сельмаш».