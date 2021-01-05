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    О предвыборной программе Nur Otan рассказали кандидаты в депутаты жителям Павлодарской области

    5 Января 2021, 15:20

    ПАЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О предвыборной программе партии «Nur Otan» жителям села Жетекши рассказали Кымбат Матай, Санира Жусупова и Вячеслав Кнутас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Павлодарского городского предвыборного штаба партии «Nur Otan» .

    Кандидат в депутаты Санира Жусупова рассказала участникам встречи об улучшении качества образования и здравоохранения. Отдельно остановилась на обеспечении населения лекарствами. Вячеслав Кнутас рассказал о тех пунктах предвыборной программы партии, которые касаются развития именно сельских зон.

    Сейчас партийцы добиваются строительства в пригородных селах новых социальных объектов. К примеру, в 2021году Жетекши завершится строительство школы на 300 мест. В 2022 году здесь будет построен новый Дом культуры. Нуротановцы намерены контролировать качество выполнения работ.

    Как партийцы будут добиваться создания равных возможностей для всех маленьких казахстанцев, участникам онлайн-встречи рассказала Кымбат Матай. Во-первых, согласно предвыборной программе, к 2025 году увеличится количество школ и колледжей, охваченных системой инклюзивного образования. Увеличится число реабилитационных центров. Штат городских школ вырастет: будут приняты на работу наставники для детей с особыми образовательными потребностями, логопеды, дефектологи.

    Отметим, Кымбат Матай на протяжении девяти лет работает учителем-логопедом в школе №40 села Павлодарское. Кымбат проводит занятия с детьми с особыми образовательными потребностями. Участвовала в Праймериз, сегодня она - кандидат в депутаты павлодарского городского маслихата.

    Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодара Павлодарской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Выборы-2021
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