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    О правилах соблюдения санитарных норм во время выборов рассказал главный санврач РК

    29 Декабря 2020, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал о правилах соблюдения санитарных норм во время выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в соответствии с его докладом, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения, в день голосования всем участникам избирательного процесса необходимо:

    1) при прибытии на избирательный участок соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок и перчаток;

    2) использовать санитайзеры с антисептическим средством для дезинфекции рук, установленные на избирательном участке;

    3) соблюдать социальное дистанцирование – не менее 1,5-2 метров друг от друга;

    4) избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта;

    5) использовать личные авторучки.

    «В регионах, которые находятся в «красной» и «желтой» зонах по темпам распространения COVID-19, все члены избирательных комиссий, доверенные лица и наблюдатели в день голосования, не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов, должны пройти лабораторное обследование методом ПЦР-теста. Лица с положительным результатом лабораторного обследования на избирательный участок допущены не будут», - отметил главный санврач.

    «В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, в день голосования все участники избирательного процесса должны соблюдать требования по обеспечению мер санитарной безопасности, установленные главными санитарными врачами соответствующих регионов», - заключил Е. Киясов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Безопасность Выборы Общество Коронавирус в РК Выборы-2021
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