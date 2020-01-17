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    О правилах безопасности во время крещенского купания напомнили в Туркестанской области

    17 Января 2020, 21:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – О правилах безопасности во время купания в проруби напомнил начальник надзорного управления по уменьшению опасности бедствий и гражданской защите Туркестанской области, полковник Бахытжан Запаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанскую областную региональную службу коммуникаций.

    «В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. Желающих окунуться в проруби год от года становится все больше и больше. Каждому, кто решится искупаться в оборудованной купели, следует грамотно оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий. Ежегодно в регионе устаналивают три места: в Толебийском районе, городах Арысь и Шардара», - сообщил Бахытжан Запаров.

    Он напомнил правила подготовки к крещенскому купанию:

    - перед купанием в водоеме разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

    - к водоему необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до водоема. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги от острых камней, а также не дадут скользить на льду. На пути к водоему надо помнить, что дорожка может быть скользкой, поэтому идти следует медленно.

    Не рекомендуется:

    - купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

    - купание детей без присмотра родителей или взрослых;

    - распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

    - приводить с собой собак и других животных;

    - оставлять на снегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

    - подавать крики ложной тревоги;

    Также специалисты советуют не нырять в воду вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода;

    «При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте, не стоит находиться в воде более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

    Когда выйдете из воды, разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю», - добавил Бахытжан Запаров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Религия Безопасность Общество
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