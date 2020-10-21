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    О правах парламентской оппозиции рассказал Президент РК

    21 Октября 2020, 08:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции, сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Обращении о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Поправками в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и в Закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения, предусматривающие введение института парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции. Кроме того, парламентская оппозиция наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    При этом, как отметил Президент, руководителям фракций политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях.

    Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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