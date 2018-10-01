О пожарной опасности от некачественных печей рассказали алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О безопасном проживании в частном секторе и мерах противопожарной безопасности в быту рассказывают пожарные алматинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе стартовала акция «Безопасность в каждый дом». Сотрудники департамента по ЧС Алматы выходят в самые многолюдные места, проводят уроки под открытым небом для всех желающих, подворовой обход частного жилого сектора, раздают материалы с наглядной агитацией, в которых разъясняются требования пожарной безопасности и действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

К мероприятию присоединились воспитанники военно-технической школы Министерства обороны РК. Вооружившись уборочным инвентарем, спасатели и воспитанники военно-технической школы очистили дворовые территории одиноких пожилых людей (инвалидов) от сухих листьев и прошлогоднего мусора с целью профилактики пожаров.





68-летняя Татьяна Анатольевна Федорова не скрывала слез радости и благодарила тех, кто оказал им посильную помощь в хозяйстве. Ведь участники акции не только навели чистоту и порядок в их дворе, но и установили датчик от угарного газа.

«При помощи этого датчика можно исключить вероятность отравления токсичным газом в большой концентрации. Воздушные массы перемещаются через чувствительные элементы, которые встроены в оборудование. При превышении допустимой концентрации токсичных веществ, датчик угарного газа срабатывает и подаёт звуковой аварийный сигнал, который оповестит вас об опасности», - пояснил начальник Бостандыкского районного отдела по ЧС ДЧС Алматы подполковник гражданской защиты Нуржан Нурташев.





Запланированный комплекс противопожарных мероприятий будет выполнен до окончания отопительного периода 2018-2019.

Спасатели предупреждают: чтобы избежать пожаров при использовании печей в частных домах, их необходимо очищать от сажи непосредственно перед началом отопительного сезона, а также одного раза в 3 месяца в течение отопительного периода, перед топочной дверцей печи необходимо установить предтопочный металлический лист размером 0,5х0,7 м. Если печь с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами, то ее использовать нельзя. Не рекомендуется использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин), сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одежду. Также опасно пользоваться электронагревательными приборами кустарного исполнения.

В случае возникновения пожаров звонить по номерам «101», «112».