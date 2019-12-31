О повышении прозрачности госзакупок в сфере строительства рассказали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов РК подвели итоги внедрения казначейского сопровождения госзакупок по строительству за 3 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

Казначейское сопровождение госзакупок по строительству позволяет использовать бюджетные деньги по целевому назначению, считает заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК Айгуль Байгужина. По ее словам, сегодня действующим инструментом мониторинга бюджетных денег до конечных получателей является казначейское сопровождение государственных закупок по строительству.

Предпосылками внедрения казначейского сопровождения послужили многочисленные проблемы в отрасли строительства.

«Классическая система контроля целевого использования выделенных бюджетных средств на строительство всегда была построена так, что средства перечислялись с бюджета на основе актов выполненных работ. Дальнейшее использование выделенных денег субъектами предпринимательства не являлось предметом контроля со стороны государства. При наличии правильно оформленных платежных и подтверждающих документов бюджетные средства перечислялись на счета поставщиков в банки второго уровня. Но последующий контроль, проводимый компетентными органами, выявлял многочисленные нарушения при их дальнейшем использовании», - прокомментировала А. Байгужина.

По ее словам, у отрасли строительства накапливались многочисленные долги по налогам, либо по причине сокрытия поступлений снижался коэффициент налоговой нагрузки. Из-за отвлечения полученных бюджетных средств на другие цели затягивались сроки сдачи государственных объектов стратегической важности и социальной значимости. Сложившиеся проблемы в строительстве приводили, в конечном итоге, к коррупционным и другим преступным проявлениям.

В 2017 году Премьер-Министр поручил госорганам совместно с НПП «Атамекен» проработать механизм государственного контроля всей цепочки использования бюджетных денег.

«Алгоритм казначейского сопровождения состоит в том, что в органах казначейства открываются счета генеральным подрядчикам и субподрядчикам первого уровня при строительстве объектов со сметной стоимостью свыше двух миллиардов тенге. Процедуры казначейского сопровождения применяются от начала конкурсных процедур до приемки объекта в эксплуатацию», - пояснила зампредседателя Комитета казначейства.

На веб-портале государственных закупок производится настройка условий казначейского сопровождения путем внесения изменений в план государственных закупок заказчика.

По завершении конкурсных процедур победитель конкурса – генеральный подрядчик обращается в территориальный орган казначейства по месту обслуживания заказчика для открытия счета государственных закупок. Он же одновременно представляет перечень субподрядчиков, которые будут привлекаться в ходе строительства и обязаны открывать счета в казначействе.

Бюджетные средства, перечисленные заказчиком на счет генерального подрядчика в казначействе, расходуются по разрешению инжиниринговой компании, аккредитованной по управлению проектами. Они же делегированы полномочиями по отслеживанию качества строительства и обоснованности всех расходов. При оплате со счета генерального подрядчика обязательным документом для оплаты является платежный сертификат, который выписывается инжиниринговой компанией.

В систему контроля финансовых потоков вовлечены органы государственных доходов, которые через систему управления рисками определяют добросовестность субподрядчиков - участников госзакупок, - а также акже посредством информационной системы на всех этапах проведения платежей генподрядчика и субподрядчиков проводят мониторинг платежей.

По словам А. Байгужиной, для прозрачности платежей до конечного поставщика товаров и услуг внедрено обязательное условие - выписка счетов-фактур всеми участниками в информационной системе «электронные счета-фактуры».

«Казначейское сопровождение - новый инструмент не только для Министерства финансов, - говорит зампредседателя Комитета. - С его внедрением изменились подходы к государственным закупкам для администраторов бюджетных программ».

По ее словам, субъекты предпринимательства, инжиниринговые компании также ощутили новизну. Генеральные подрядчики стали подконтрольны в использовании денег в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, что стало своего рода управленческой шоковой терапией для них.

За три года внедрения казначейского сопровождения максимально отработаны существующие проблемные вопросы, методологически регламентированы административные процедуры.

Есть определенный положительный эффект: качественно и в срок сданные в эксплуатацию объекты, уменьшение количества посредников при строительстве объектов в особенности неблагонадежных, увеличение налоговой нагрузки отрасли строительства.