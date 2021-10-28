О последствиях изменения климата предупредила постоянный координатор ООН в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори обратилась к казахстанцам в преддверии климатической конференции COP26, которая состоится в шотландском городе Глазго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Право на здоровую окружающую среду – важный шаг к достижению Повестки дня на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР), касающихся здоровья, доступной и чистой энергии, устойчивых городов, ответственного производства и жизни на Земле. Утрата биоразнообразия и целостности экосистемы подорвет наши усилия по достижению 80% оцененных целевых показателей ЦУР, что еще больше затруднит представление отчетов о достигнутом прогрессе.

«Три планетарных кризиса» - изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение усиливают друг друга и наносят дополнительный ущерб окружающей среде и нашему здоровью. Действия в ответ на этот так называемый тройной кризис должны стать основой стратегии ООН на следующие пять лет», - рассказала постоянный координатор ООН в Казахстане в ходе дебатов «Голос молодежи: объединяя мир для борьбы с изменением климата», прошедших в Нур-Султане.

По словам Микаэлы Фриберг-Стори, последствия наблюдаются и в Казахстане. Затраты от экстремальных погодных условий растут – потери достигают 330 миллиардов долларов США.

«Некоторые тенденции в мире стали необратимыми, по крайней мере, в настоящее время. Таков главный вывод недавнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В докладе показано, что при нынешних определяемых на национальном уровне вкладов и других твердых обязательствах стран мира мы действительно находимся на пути к катастрофическому повышению глобальной температуры примерно на 2,7 градуса Цельсия. До сих пор только около 20% инвестиций в восстановление будут направлены на поддержку «зеленой» экономики.

«Отчет также показал, что если мы не сократим глобальные выбросы углерода на 45% по сравнению с уровнем 2010 года к 2030 году – через 100 месяцев – мы не достигнем будущего с температурой 1,5 градуса. В то время как мировые лидеры готовятся к COP26, этот доклад является еще одним тревожным сигналом.

По словам постоянного координатора ООН, мир должен сделать все возможное, чтобы попытаться ограничить глобальное потепление до 1,5℃ или ниже. Основная проблема заключается в том, что парниковые газы, в основном ответственные за изменение климата, которые уже достигли рекордных значений, будут продолжать расти, добавила спикер.

«Если мир не предпримет решительных и быстрых действий, чтобы обратить эту тенденцию вспять, мы рискуем столкнуться с опасно высокими температурами и растущими расходами. Единственный способ сделать это - как можно скорее остановить рост выбросов парниковых газов, а затем провести глубокие сокращения, чтобы к 2050 году стать углеродно-нейтральными», - обратилась постоянный координатор ООН в РК.

«Это будет нелегко, но ученые говорят, что это возможно и то, что каждый градус имеет значение, каждый год имеет значение, и каждое решение имеет значение. Миллионы жизней находятся на волоске. Сейчас нам нужны четкие действия и более амбициозные цели: декарбонизация каждого сектора - от энергетики до транспорта, сельского и лесного хозяйства; поэтапный отказ от угля - к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 году во всех остальных - и прекращение всех инвестиций в уголь, государственных и частных, национальных и международных; прекратить субсидирование ископаемых видов топлива и загрязняющих отраслей промышленности; установить цену на углерод и направить эти средства на создание «зеленых» рабочих мест», - сказала Микаэла Фриберг-Стори.