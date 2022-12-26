О поправках в законодательство по вопросам адвокатской деятельности сообщили в Минюсте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции разработаны поправки в нормативно-правовые акты относительно округления времени оказания юридической помощи до одного часа. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством юстиции анализируется вопрос об увеличении размеров оплаты гарантированной государством юридической помощи», - сказала Алма Муканова.

Ранее она сообщила, что в 2018-2021 годах в среднем на оказание бесплатной юридической помощи из республиканского бюджета выделялось ежегодно 1,7 млрд тенге

По данным ведомства, оплата за услуги адвоката государством оплачивается следующим образом: 1,15 МРП – за участие по особо тяжким преступлениям, 0,78 МРП - по тяжким, 0,56 МРП - по административным и гражданским делам.





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