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    О поправках в Трудовой кодекс РК, связанных с дистанционной работой, рассказали в Минтруда

    28 Октября 2021, 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О поправках в Трудовой кодекс РК по вопросам регулирования трудовых отношений, связанных с дистанционной работой, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он сообщил о ряде сложностей, с которыми столкнулись работодатели и представители кадровой службы, в том числе государственных органов, в связи с вынужденным переводом работников на дистанционный формат работы, особенно в части несовершенства трудового законодательства.

    «В связи с этим, в Трудовой кодекс РК в текущем году были приняты поправки по вопросам регулирования трудовых отношений, связанных с дистанционной работой. Так, появились новые режимы дистанционной работы, которые устанавливаются по соглашению сторон: постоянно, временно или комбинированно. Кроме того, были конкретизированы нормы Трудового кодекса РК по учету рабочего времени в случаях, когда выполнение работы не может быть зафиксировано работодателем конкретным временем, а также по учету в трудовом договоре времени, в течение которого работник должен быть в режиме доступности для связи с работодателем. Были предусмотрены нормы относительно регулирования порядка и сроков дистанционной работы для работников, осуществляющих служебные обязанности, труд которых регулируется специальными законами», – сказал Акмади Сарбасов, выступая на заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

    Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК подчеркнул, что несмотря на дистанционный формат работы, с работодателя не снимается ответственность за обеспечение требований трудового законодательства, в том числе по вопросам безопасности и охраны труда работника.

    «Вместе с тем, в рамках последних изменений в области безопасных условий труда дополнительно предусмотрено, что порядок соблюдения работниками, занятыми на дистанционной работе, требований по безопасности и охране труда, а также по обеспечению безопасного выполнения трудовых обязанностей, определяется актом работодателя. Кроме того, разграничены обязанности работодателя по вопросам безопасности и охраны труда на обязательные и решаемые по соглашению сторон с учетом специфики работы», – резюмировал он.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Занятость Общество
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