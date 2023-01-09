О понижении температуры до -30 градусов предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О понижении температуры до -30 градусов предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ночью 10 января на севере региона ожидается сильный мороз с понижением температуры воздуха до -30 градусов. Просим внимательно следить за информацией об изменениях погоды; носить одежду в соответствии с погодными условиями. Водителей просим по возможности не выезжать в безлюдные места.

Не выводите детей на улицу во время морозов. Соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и бытовых отопительных приборов! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на «112»!» - распространила предупреждение пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Такая низкая температура регистрировалась в регионе в начале двухтысячных годов. На большей части области отсутствует снежный покров, что может привести к промерзанию почвы и гибели плодовых деревьев.



