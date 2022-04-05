Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    О положительном влиянии нефтяных цен на Нацфонд рассказали в Правительстве РК

    5 Апреля 2022, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пересмотр курса национальной валюты и цены на нефть в сторону увеличения положительно повлияли на параметры Национального фонда. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем поступлений от нефтяного сектора планируется с увеличением до 4 трлн тенге. С учетом дополнительного объема гарантированных трансфертов чистые поступления в Национальный фонд составят 245 млрд тенге. Несмотря на дополнительные изъятия, целевые показатели Национального фонда сохраняются в пределах фискальных ограничений», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, неснижаемый остаток в фонде прогнозируется на уровне 32% к ВВП, с увеличением на 0,8 п.п. от утвержденного прогноза.

    «Валютные активы оцениваются на уровне 55,9 млрд долларов США. На основании вышеизложенного прошу поддержать уточнение прогноза макропоказателей и бюджетных параметров на 2022 год в рамках прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 годы», - заключил министр.

    Напомним, в Правительстве РК одобрили обновленный прогноз социально-экономического развития страны.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Нефть Бюджет Финансы Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Отсутствует связь между выделенными средствами и результатом – Уласбек Садибеков о планировании бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде