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О погоде в ближайшие три дня рассказали синоптики

3 Января 2022 14:43
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О погоде в ближайшие три дня рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 января, серия ныряющих циклонов с большими запасами тепла и влаги, будут оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Однако в тыл циклону смещается холодный западный антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны. На северо-западе, севере, центре страны столбики термометров ночью опустятся до 20-25, местами 30 мороза.


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#Казгидромет   #Погода  
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