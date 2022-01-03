О погоде в ближайшие три дня рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 января, серия ныряющих циклонов с большими запасами тепла и влаги, будут оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Однако в тыл циклону смещается холодный западный антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны. На северо-западе, севере, центре страны столбики термометров ночью опустятся до 20-25, местами 30 мороза.