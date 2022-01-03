Новости
О погоде в ближайшие три дня рассказали синоптики
3 Января 2022 14:43
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 января, серия ныряющих циклонов с большими запасами тепла и влаги, будут оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
Новости по темеВ каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 января Дождь, снег, туман, усиление ветра и гололед ожидаются 3 января в ряде регионов Казахстана Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Однако в тыл циклону смещается холодный западный антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны. На северо-западе, севере, центре страны столбики термометров ночью опустятся до 20-25, местами 30 мороза.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер» открыто
- Дождь, снег, туман, усиление ветра и гололед ожидаются 3 января в ряде регионов Казахстана
- В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 января
- Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
- Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
- Из-за непогоды закрыта трасса от границы Атырауской области до Уральска
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн