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О погоде на Новый год и первые дни 2020 года рассказали синоптики
30 Декабря 2019 13:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смещающиеся на Казахстан атмосферные фронты с Атлантики и Средиземного моря принесут с собой снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Но сильных морозов при этом до 5 января 2020 года не ожидается. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», понижение температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях уже в новогоднюю ночь сменится резким повышением, а днём температура воздуха в большинстве областей будет преимущественно 0… минус 8 градусов, в южных областях 0…плюс 10 градусов.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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