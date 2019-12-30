О погоде на Новый год и первые дни 2020 года рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смещающиеся на Казахстан атмосферные фронты с Атлантики и Средиземного моря принесут с собой снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Но сильных морозов при этом до 5 января 2020 года не ожидается. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», понижение температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях уже в новогоднюю ночь сменится резким повышением, а днём температура воздуха в большинстве областей будет преимущественно 0… минус 8 градусов, в южных областях 0…плюс 10 градусов. ​