О поэтапном открытии образовательной статистики сообщили в Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сообщил о поэтапном открытии образовательной статистики. Теперь обезличенные сведения из Национальной образовательной базы данных будут доступны для общественности и госорганов, передает МИА «Казинформ».

Асхат Аймагамбетов отметил, что сейчас проводится работа по полному пересмотру механизма сбора образовательной статистики.

«Самой главной информационной системой в образовании является Национальная образовательная база данных - НОБД. Она содержит всю статистику и всю информацию в сфере образования по уровню дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования: оценки и достижения школьников, квалификация педагогов, материально-техническая база школ, колледжей, детских садов и т.д.

Если раньше данные НОБД использовались непосредственно работниками сферы образования, то теперь поэтапно и в разной степени обезличенные сведения будут доступны для общественности, экспертов, исследователей, акиматов и других госорганов (без персональных данных).

Сейчас проводится работа по полному пересмотру механизма сбора образовательной статистики. Она вносилась непосредственно ответственными лицами в каждой организации образования в НОБД, за исключением оценок, которые извлекаются из системы электронных журналов. Теперь принимаются меры, чтобы вся основная информация собиралась из таких систем, как облачная бухгалтерия, электронный документооборот и электронные кадры, электронная аттестация и другие системы, откуда автоматически будет передаваться вся информация в базу», - написал министр на своей странице в сети Facebook.

Асхат Аймагамбетов добавил, что для обеспечения прозрачности системы образования обезличенные данные НОБД для разных структур, исследователей, общественности будут поэтапно представлены в открытом доступе по определенным параметрам и мониторить статистические данные сможет любой желающий.



