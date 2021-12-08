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    О подробностях встречи в рамках Астанинского процесса рассказали в МИД РК

    8 Декабря 2021, 20:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии состоится 21-22 декабря 2021 года в городе Нур-Султане. В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, Правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса. Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста.

    С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН, стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.

    Двусторонние и трехсторонние консультации в городе Нур-Султане продолжатся два дня. Текст итогового заявления будет опубликован в официальных информационных ресурсах. С учетом карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, проведение пленарного заседания не планируется.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Астана Сирия
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