О подготовке к посевной кампании рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О подготовке к посевной кампании сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется планомерная работа по подготовке к посевной кампании 2021 года. Исходя из прогнозной структуры, общая посевная площадь будет увеличена на 86,4 тысячи га и составит 22,7 млн га. Планируется увеличение площадей масличных, кормовых и овощебахчевых культур, а также таких социальных культур, как гречиха и сахарная свекла. Одновременно будет проводится сокращение площадей под посев монокультур и влагоемких культур, таких как пшеница, рис и хлопчатник», - сказал Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

Министр сообщил, что в целях своевременного проведения весенне-полевых работ субъекты АПК будут обеспечены льготным кредитованием на сумму 70 млрд тенге, удешевленными горюче-смазочными материалами в объеме 379,8 тысячи тонн, которые будут на 11% дешевле рыночных цен.

«Также планируется проведение форвадного закупа порядка 350 тысяч тонн сельхозпродукции у субъектов АПК. Планируется увеличение объемов внесения удобрений на 53 тысячи тонн и доведение их применения до 25,5% от научно-обоснованной потребности. При этом объем субсидирования семеноводства составит 11,8 млрд тенге, что позволит повысить доступность качественных семян для сельхозтоваропроизводителей. Ход проведения весенне-полевых работ будет взят на особый контроль», - отметил глава Минсельхоза.