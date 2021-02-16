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    О подготовке к посевной кампании рассказали в Минсельхозе

    16 Февраля 2021, 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О подготовке к посевной кампании сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведется планомерная работа по подготовке к посевной кампании 2021 года. Исходя из прогнозной структуры, общая посевная площадь будет увеличена на 86,4 тысячи га и составит 22,7 млн га. Планируется увеличение площадей масличных, кормовых и овощебахчевых культур, а также таких социальных культур, как гречиха и сахарная свекла. Одновременно будет проводится сокращение площадей под посев монокультур и влагоемких культур, таких как пшеница, рис и хлопчатник», - сказал Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

    Министр сообщил, что в целях своевременного проведения весенне-полевых работ субъекты АПК будут обеспечены льготным кредитованием на сумму 70 млрд тенге, удешевленными горюче-смазочными материалами в объеме 379,8 тысячи тонн, которые будут на 11% дешевле рыночных цен.

    «Также планируется проведение форвадного закупа порядка 350 тысяч тонн сельхозпродукции у субъектов АПК. Планируется увеличение объемов внесения удобрений на 53 тысячи тонн и доведение их применения до 25,5% от научно-обоснованной потребности. При этом объем субсидирования семеноводства составит 11,8 млрд тенге, что позволит повысить доступность качественных семян для сельхозтоваропроизводителей. Ход проведения весенне-полевых работ будет взят на особый контроль», - отметил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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