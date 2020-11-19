Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    О подготовке к паводкам рассказали в ДЧС Карагандинской области

    19 Ноября 2020, 16:57

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за последние 5 лет возведено и укреплено 220 км защитных дамб и валов, увеличена водопропускная способность на 156 участках автомобильных дорог. В ДЧС региона рассказали о подготовке к предстоящему паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выполнено берегоукрепление, дноуглубление 76 км русел рек в 167 населённых пунктах. В соответствии с Комплексом мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы реализовано 69 мероприятий, из них 12 - по возведению защитных валов, 55 - по устройству водопропускных труб и 2 - по санации русел рек Сокур и Токырауын.

    По данным ДЧС, с мая текущего года на территории 27 населённых пунктов возведено 13,555 км и укреплено 9,975 км защитных дамб и валов, проведена санация паводкоопасных участков русел рек, строительство и ремонт водоотводных каналов. Увеличена водопропускная способность на 74 участках.

    Так, в Каркаралинском районе укреплено защитные валы в селах Ынталы, Коктас, Жана-Жол. В Киргизском сельском округе провели очистку 1 000 м реки, в селе Караколь укрепили защитный вал протяжённостью и очистили русла рек.

    В Абайском районе проводятся работы по санации реки Топар. В селе Кулайгыр укрепили защитный вал протяжённостью 1 000 м.

    Также противопаводковые работы проведены в Актогайском, Нуринском, Шетском и Бухар-Жырауском районах.

    Работы по подготовке к паводковому периоду продолжаются и находятся на постоянном контроле, заверили в ДЧС

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане