О поддержке бизнеса и реализации Послания рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента окажет значимую поддержку бизнесу, считает руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Бахытжан Наурзбеков, рассказавший корреспонденту МИА «Казинформ», что будет сделано в мегаполисе для реализации пунктов, касающихся предпринимателей.

Говоря о том, насколько сильный толчок частному бизнесу могут дать озвученные Главой государства в Послании пункты, глава управления отметил, что любая безвозмездная помощь со стороны государства служит действенным инструментом для развития бизнеса.

«На сегодняшний день считаю актуальными 2 вопроса: продление государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» до 2025 года и проведение налоговой амнистии для МСБ. Это действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике, созданию новых рабочих мест и увеличению поступлении налогов. В результате системных мер господдержки, по итогам первого квартала, вклад МСБ в экономику вырос на 1,5%, составив 38,5%. В Алматы, каждый 7-ой занятый человек работает в сфере МСП. Это говорит о том, что поддерживая частное предпринимательство, мы можем большую часть горожан города обеспечить доходами. В городе Алматы созданы лучшие условия для ведения бизнеса. Так, по оценке Всемирного банка в субнациональном рейтинге «DoingBusiness» Алматы занимает первое место в стране», - сказал Бахытжан Наурзбеков.

В Алматы уже сделано немало для защиты бизнеса от административных барьеров. Но работы еще много.

«Со стороны местного исполнительного органа, все принимаемые проекты НПА регионального значения проходят мощную фильтрацию в Экспертном совете по вопросам предпринимательства города Алматы, на предмет недопущения внедрения дополнительных мер ухудшающих/ужесточающих положения предпринимательства. Также для защиты бизнеса на плановой основе нам предстоит проводить пересмотр регуляторного инструмента в отношении НПА, затрагивающих интересы предпринимательства, по которым ранее не проводился анализ регуляторного воздействия», - сообщил Наурзбеков.

Как отметил глава ведомства, сама программа «Дорожная карта бизнеса» начата в 2010 году. С начала реализации программы, в Алматы одобрено 775 проектов, на общую сумму кредита 225 млрд. тенге. В 2018 году из бюджета на программу выделено 5,5 млрд. тенге. На сегодняшний день одобрено более 130 проектов по данной программе. Сохранено 1404 рабочих мест, планируется к созданию 824.

«Отраслевая структура одобренных проектов в 2018 году показывает, что наибольший удельный вес приходится на промышленный сектор - 52,4 %, транспорт и складирование - 12,7 %, образование - 7,9%, услуги по проживанию и питанию - 7,9%, здравоохранение - 6,3 %, деятельность в области архитектуры - 6,3%, искусство, развлечение и отдых - 3,1%, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей - 3,1%», - заключил Бахытжан Наурзбеков.