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О поддельных билетах на концерт Димаша Кудайбергена предупреждают организаторы

13 Мая 2019 19:27 116
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О поддельных билетах на концерт Димаша Кудайбергена предупреждают организаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети участились случаи мошенничества с билетами на концерт Димаша Кудайбергена. Об этом сообщили организаторы на официальном концертном аккаунте @Dimash_arnau, передает МИА «Казинформ.

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«Поддельные билеты продают частные лица, размещая объявления на бесплатных сайтах, в частности на OLX. Зрители, купившие билеты таким образом, могут быть сильно огорчены: с поддельным билетом их не пустят на концерт», - отмечают организаторы.

Организаторы концерта призывают горожан и гостей города приобретать концертные билеты только в кассах или на сайтах официальных операторов - zakazbiletov.kz и biletiastana.kz

Как сообщалось ранее, концерт исполнителя в столице Казахстана пройдет 29 июня 2019 года. Фанатов Димаша со всего мира соберут в Нур-Султане. 

О поддельных билетах на концерт Димаша Кудайбергена предупреждают организаторы 

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Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
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