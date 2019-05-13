О поддельных билетах на концерт Димаша Кудайбергена предупреждают организаторы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети участились случаи мошенничества с билетами на концерт Димаша Кудайбергена. Об этом сообщили организаторы на официальном концертном аккаунте @Dimash_arnau, передает МИА «Казинформ.
«Поддельные билеты продают частные лица, размещая объявления на бесплатных сайтах, в частности на OLX. Зрители, купившие билеты таким образом, могут быть сильно огорчены: с поддельным билетом их не пустят на концерт», - отмечают организаторы.
Организаторы концерта призывают горожан и гостей города приобретать концертные билеты только в кассах или на сайтах официальных операторов - zakazbiletov.kz и biletiastana.kz
Как сообщалось ранее, концерт исполнителя в столице Казахстана пройдет 29 июня 2019 года. Фанатов Димаша со всего мира соберут в Нур-Султане.
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