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    О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и 4 областей

    24 Февраля 2023, 20:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и еще 4 областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    «В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 25 по 27 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Жетисуской, Алматинской областях и прилегающих территориях города Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - говорится в сообщении Казгидромета.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Жамбылская область Туркестанская область Казгидромет Погода Жетысуская область
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