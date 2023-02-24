О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и 4 областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и еще 4 областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 25 по 27 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Жетисуской, Алматинской областях и прилегающих территориях города Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - говорится в сообщении Казгидромета.