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    О почтовых марках с цитатами Елбасы рассказали в Антикоррупционной службе

    21 Января 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по противодействию коррупции выпустило тематические почтовые марки и конверты с цитатами Елбасы о борьбе с коррупцией. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора департамента партнерства Агентства Перизат Садуакас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством для повышения активности на странице в Instagram постоянно открываются новые рубрики. Для привлечения аудитории опубликованы видеоролики, познавательные и анимационные посты под рубриками: «Знаете ли вы?», «АнтикорТаланты», «Цитаты Великих», «Цифра дня», «Миф и правда». Следует также отметить, что Агентство стало первым государственным органом, выпустившим тематическую почтовую марку и почтовые конверты с цитатами Елбасы о борьбе с коррупцией», - сказала Перизат Садуакас.

    По ее словам, выпущено 10 тыс. марок и 1 млн почтовых конвертов.

    «Агентство ведет активную информационную работу и сотрудничает с представителями республиканских и региональных СМИ. Так, за отчетный период организовано более 60 интервью сотрудников центрального аппарата. Наряду с этим Агентством обработано около 200 официальных и неофициальных запросов от таких СМИ, как «ТенгриNews», «Zakon.kz», «КазТАГ», «Информбюро», «Ratel», «Время» и других», - добавила Перизат Садуакас.

    Ко Дню журналистики был приурочен конкурс на антикоррупционную тематику по трем номинациям: «Лучшая интернет-публикация», «Лучшая печатная публикация», «Лучшая телевизионная работа».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Общество Первый Президент - Елбасы
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