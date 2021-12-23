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О плюсах электронного дорожного знака рассказали в полиции Алматы

23 Декабря 2021 15:14
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О плюсах электронного дорожного знака рассказали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы озвучили плюсы электронного дорожного знака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции напомнили, что в апреле этого года на пересечении Талгарского тракта и улицы Хан Тенгри (выезд из микрорайона «Думан») был введен в эксплуатацию электронный дорожный знак – 4.1.1 «Движение прямо» и 4.1.5 «Движение прямо или налево», с переменной информацией.

«Данный дорожный знак выполнен в соответствии с статьей РК 1412-2017 (Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения), согласно которому допускается применение многопозиционных управляемых дорожных знаков (табло) с изменяющейся информацией. Условия их применения должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Кроме того, знак выполнен с применением SMD LED технологий в соответствии евростандартом EN12966 и позволяет отображать цветное изображение дорожных знаков с высокой четкостью, что исключает ошибку при восприятии знака водителями. Нужное изображение дорожного знака выводиться специальным электронным блоком по времени суток (по программе) или согласно транспортной ситуации дистанционно из Управляющего пункта АСУДД», – рассказал начальник Управления административной полиции ДП города Нурлан Аманбек.

Режим работы дорожного знака с переменной информацией: с 06:00 до 11:00 часов – 4.1.1 «Движение прямо» и с 11:00 до 06:00 – 4.1.5 «Движение прямо или налево».

«Данное новое техническое средство для регулирования дорожного движения установлено для широкого внедрения на улично-дорожной сети города, для обеспечения работ гибких (интеллектуальных) режимов управления на сложных транспортных узлах», – уточнил Аманбек.

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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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