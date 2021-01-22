О плане законопроектных работ на 2021 год сообщили в Минюсте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План законопроектных работ на 2021 год озвучила вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством проводится работа по координации законопроектной деятельности Правительства, юридической экспертизе проектов НПА», - сказала Наталья Пан.

Спикер рассказала о работе по координации законопроектной деятельности Правительства.

«В рамках координации законопроектной деятельности Министерством приняты меры по своевременному исполнению плана законопроектных работ Правительства на 2020 год. Изначально план предусматривал разработку и внесение в Парламент 17 законопроектов. С учетом внесенных в течение года корректировок, план содержал разработку и внесение в Парламент 22 законопроектов, из которых 8 подписаны Главой государства и 14 находятся на рассмотрении Парламента. План законопроектных работ Правительства на 2020 год исполнен в полном объеме», - подчеркнула Наталья Пан.

Вице-министр добавила, что с учетом поставленных Главой государства задач, а также стратегических документов, в декабре 2020 года утвержден План законопроектных работ на 2021 год, разработанный Министерством юстиции совместно с заинтересованными государственными органами.

«В нем предусматривается разработка 25 законопроектов, из которых в первом полугодии планируется внести в Парламент 13 законопроектов, а во втором полугодии –12 законопроектов», - уточнила Наталья Пан.