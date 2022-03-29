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    15:03, 29 Март 2022 | GMT +6

    О плане обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Физическая доступность

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    invest_rus

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