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Международное информационное агентство «Казинформ»
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kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
В мире
Центральная Азия
Евразия
Ближний Восток
Америка
Африка
Происшествия
Казахстан
Регионы
Общество
Закон и Право
Культура
Спорт
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15:03, 29 Март 2022 | GMT +6
О плане обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Физическая доступность
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