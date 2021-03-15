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    О планах по выводу дочерних компаний из состава рассказали в КМГ

    15 Марта 2021, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли компания «Казтрансойл» выводиться из состава Казмунайгаза, рассказал заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казтрансойл из состава Казмунайгаза выводиться не будет, таких планов нет. Соответственно, компания останется в группе Казмунайгаза», - сказал Даурен Карабаев в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее он сообщил, планируют ли в АО «НК «КазМунайГаз» сокращать персонал.

    «Производственный персонал мы не сокращали и сокращать не планируем. Действительно, ранее мы оптимизировали штат головного офиса, в том числе сокращение численности зарплат. Дальнейшее увеличение или сокращение численности по группе компаний «Казмунайгаз» не планируется», - подчеркнул Даурен Карабаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    КазМунайГаз Нефть
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