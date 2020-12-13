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    О планах по развитию здравоохранения рассказал кандидат в депутаты маслихата СКО

    13 Декабря 2020, 20:10

    БУЛАЕВО. КАЗИНФОРМ - На встрече с жителями города Булаево района Магжана Жумабаева кандидат в депутаты Сакен Амрин поделился планами партии «Nur Otan» по улучшению системы здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В частности, он затронул вопросы снижения дефицита медицинских кадров, укрепления материально-технической базы медучреждений и обеспечения жителей района медицинскими препаратами.

    «Серьезным вызовом для системы здравоохранения стала пандемия коронавируса. В этом направлении есть, над чем поработать. Партия направит усилия на решение вопросов материально-технического и транспортного обеспечения сельской медицины, доступности лекарственной помощи для сельского населения», - отметил кандидат.

    По его словам, для этого партия «Nur Otan» будет решать вопрос снижения дефицита медицинских кадров путем привлечения 8 медицинских работников, в том числе 3 врачей, среди которых отоларинголог, дерматовенеролог и кардиолог. Помимо этого, намечается капитальный ремонт медицинских учреждений в 3 населенных пунктах района: это фельдшерско-акушерский пункт в селе Полудино, медпункт в селе Куралай, а также пищеблок и хирургическое отделение районной больницы.

    «Мы намерены укрепить районную больницу аппаратом УЗИ, передвижным диагностическим рентген-аппаратом. На постоянном контроле у нас вопрос обеспечения бесплатными лекарственными препаратами онкобольных при амбулаторном лечении, планируется приобретение аппарата ИВЛ для центральной районной больницы, также мы будем обеспечивать бесплатными лекарственными средствами COVID-больных на дому и многое другое. Поэтому ждем вас на избирательных участках, где призываю вас отдать свой голос за партию «Nur Otan», - подытожил Сакен Амрин.


    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Здравоохранение Политические партии Регионы Выборы-2021
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