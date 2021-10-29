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    О планах по развитию цифровой индустрии рассказали в Нур-Султане

    29 Октября 2021, 15:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о планах по развитию цифровой индустрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, IT-индустрия состоит из трех основных элементов: это развитие человеческого капитала, для нашей отрасли самое важное это человеческий капитал. То есть, люди с математическими навыками, которые знают языки программирования или которые имеют аналитические способности и аналитикой данных. Есть много специальностей. Поэтому, мы говорим, что основной ресурс, основное сырье для нашей отрасли – это человеческий капитал. Вторая задача – это акселерация проектов. То есть проводить через акселерацию, своего рода помощь стартапам или IT-предпринимателям, в том, чтобы они были более подготовлены к ведению бизнеса в айти-сфере.

    Третье – обеспечение необходимого финансирования. Вот эти три блока, если правильно заработают, то, в принципе, поручение Президента по достижению 50 млн долларов экспорта в 2025 году будет достигнуто», –сказал Б. Мусин.

    Министр также отметил, что в части развития человеческого капитала будет внедрено понятие «виртуальный учитель по информатике». В некоторых районных центрах или округах учителей информатики или учителей программирования не хватает и качество их подготовки оставляет желать лучшего. Поэтому, чтобы эту проблему решить, пилотный проект реализуется в 150 школах в Восточно-Казахстанской области. Этот опыт будет тиражироваться повсеместно, для того, чтобы все дети имели возможность получать качественные уроки по информатике и программированию независимо от расстояния.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Образование Цифровой Казахстан
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