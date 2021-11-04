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    О планах по открытию связанных с Димашем Кудайбергеном объектов рассказал аким Актобе

    4 Ноября 2021, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, планируют ли открыть в родном городе Димаша Кудайбергена туристическую точку для поклонников певца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планы есть, мы исходим из того, что Димаш - гордость всего Казахстана. Человек, который своим талантом прославил нашу страну и в том числе, конкретно, наш регион. Мы определенную работу проводим, но тут вы должны понимать, что есть коммерческие составляющие, организационные составляющие, переговоры с его представителями ведем на эту тему», - прокомментировал Ондасын Уразалин.

    «Действительно, мы хотели бы, чтобы в нашем городе, когда будут сняты санитарно-эпидемиологические ограничения, одним из привлекательных мест для туризма являлись места, связанные с Димашем. В этом отношении мы пять мест подобрали, в том числе его дом. Многое будет, конечно, зависеть от его желания и воли. Планы есть, как придем к определенным договоренностям, поставим в известность», - уточнил Ондасын Уразалин.

    Аким отметил, что несмотря на санитарные ограничения в городе третий раз проводится фестиваль, связанный с именем Димаша «Бақытты бала». Фестиваль посещает Димаш Кудайберген.

    Ранее в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию, проведенную Антикоррупционной службой в сфере сельского хозяйства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Актюбинская область Туризм Акимат Димаш Кудайберген Регионы Общество
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