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    О первом направлении нацпроекта «Ұлттық рухани жаңғыру» рассказала Аида Балаева

    21 Октября 2021, 15:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева рассказала о реализации национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пресс-конференции в СЦК Аида Балаева напомнила, что 13 октября текущего года Глава государства подписал Указ «Об утверждении перечня национальных проектов», на основе которого определены 10 конкретных национальных проектов. В свою очередь, проект «Ұлттық рухани жаңғыру» состоит из трех направлений, семи задач, 21 показателя и 66 масштабных мероприятий.

    «Первое направление - дальнейшее продвижение ценностей «Рухани жаңғыру», которые были заложены идеями Первого Президента – Елбасы в программной статье. Здесь же отдельно обозначена задача развития государственного языка. В целом, по данному блоку запланировано 38 проектов, конечной целью которых является поддержка и развитие творческого и интеллектуального потенциала нации», - сказала Аида Балаева во время брифинга в СЦК.

    По информации ведомства, к 2025 году планируется: охватить 88,5% населения проектами программы «Рухани Жаңғыру»; охватить 100% детей школьного возраста культурным воспитанием; повысить читательскую активность населения в рамках проекта «Читающая нация» до 40%; строительство и ремонт 3000 объектов за счет средств меценатов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Рухани жаңғыру Общество МИОР Нацпроекты
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