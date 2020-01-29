О перспективах сотрудничества МФЦА с Международным финансовым центром Дубая рассказал Кайрат Келимбетов

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов подвел некоторые итоги официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня казахстанская делегация во главе с Президентом посетила Международный финансовый центр Дубая, который был моделью для создания Международного финансового центра Астана.

«В ходе этого визита очень многие компании из региона Ближнего Востока, который базируется здесь в Дубае изъявили желание работать в рамках тех контрактов, которые Правительство РК в целом предложило в размере 40 млрд долларов США. Но, я думаю, хоть и не на полную сумму, но часть этих проектов , 10 -15% заинтересовало эмиратских инвесторов. Они готовы работать в Казахстане», - сказал Кайрат Келимбетов в интервью журналистам.

Управляющий МФЦА также отметил, что Глава государства в ходе встречи с бизнесменами этой страны предложил им работать через площадку МФЦА.

«Я думаю, что это очень хорошее движение вперед, когда мы можем предложить похожую платформу, потому что дубайские инвесторы очень хорошо знают, как работают их финансовые центры и точно такие же условия они могут получить у нас. Кроме Международного финансового центра, здесь также находится крупнейшая платформа для торговли различными товарами: алмазами, золотом, различными товарами, в том числе такими как нефть и газ. Есть предварительные намеки того, что мы объединим наши усилия для того, чтобы такая же торговля была в регионе Центральной Азии. Есть очень большая инициатива дубайского Правительства, властей о том, чтобы создать такой онлайн-хаб для региона Шелкового пути, который соединяет Азию с другими континентами, Африкой, Латинской Америкой. Мы также хотели выстроить соответствующие отношения между Дубаем и регионами Центральной Азии», - пояснил Кайрат Келимбетов.