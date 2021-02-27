О перспективах рыбной отрасли ВКО рассказал Даниал Ахметов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Два аквакультурных предприятия, открытых в Восточно-Казахстанской области за последние годы, уже показали хороший результат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

На отчетной встрече акима области с населением жительница Восточного Казахстана посетовала, что восточноказахстанцы видят на прилавках только российскую и норвежскую рыбу, а местную можно купить лишь на стихийных рынках.

Даниал Ахметов акцентировал внимание на том, что далеко не все промысловики занимаются зарыблением водоёмов, а делать это необходимо для дальнейшего воспроизводства потомства.

«Мы увеличили зарыбление в четыре раза, а нужно в 10, чтобы объём добытой рыбы доходил до 10 тысяч тонн, - сказал аким области. - Есть интерес со стороны частных компаний, есть инвестиционная программа, в рамках которой на эту отрасль предусмотрено 50 миллиардов тенге. Что касается наличия нашей рыбы в продаже, то здесь необходимо минимизировать экспорт в соседние регионы и страны и повернуть промысел на собственный рынок».

Уже сегодня свежая форель на регулярной основе поставляется в Усть-Каменогорск. По заказам работают с Семеем и Риддером. В ближайшем будущем планируется охватить и другие населенные пункты, так что рыба будет.