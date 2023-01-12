О перевыполнении на 309 млрд тенге плана по доходам республиканского бюджета сообщили Главе государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева. Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год и основных направлениях дальнейшей работы финансово-экономического блока Правительства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%. Наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики. В частности, уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, в строительстве – на 9,4%, в сельском хозяйстве – на 9,1%.

Было отмечено, что внешний товарооборот за 11 месяцев 2022 года вырос на 33,4%. Произошло значительное укрепление положительного торгового баланса. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 33,8% достигнув 24,1 млрд долларов.

Согласно сведениям, представленным Главе государства, план по доходам республиканского бюджета перевыполнен на 309 млрд тенге.

Президент был проинформирован о ходе разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов, механизмах работы проекта «Нацфонд – детям», принимаемых мерах по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

По поручению Главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в «Фонд поддержки инфраструктуры образования». На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.

Наряду с этим Ерулан Жамаубаев рассказал о реализации положений закона о банкротстве физических лиц.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на эффективное использование бюджетных средств, улучшение состояния государственных финансов, а также усовершенствование налогового и таможенного администрирования.





Фото: akorda.kz



