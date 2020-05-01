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    О передаче пенсионных активов управляющим компаниям рассказал глава ЕНПФ

    1 Мая 2020, 02:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов рассказал о передаче пенсионных активов управляющим компаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в текущее время для инвестирования пенсионных активов привлечены четыре зарубежные управляющие компании, которым было передано 820 млн долларов США. На 1 апреля 2020 года доля пенсионных активов, находящихся во внешнем управлении, составила 3% от портфеля пенсионных активов ЕНПФ.

    «В настоящее время, могу сказать, законопроект подготовлен. Проходит обсуждение и планируется в реализацию поручений Первого Президента осуществить привлечение казахстанских управляющих компаний для управления пенсионными активами. Выбор управляющих компаний будет осуществлять сам вкладчик. Это будет способствовать повышению интереса вкладчика к управлению пенсионными активами и за счет создания конкурентной среды повышать эффективность управления пенсионными активами», - сказал в ходе онлайн-брифинга Жанат Курманов в Алматы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы ЕНПФ
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