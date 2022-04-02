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    О паводковой ситуации сообщили в МЧС РК

    2 Апреля 2022, 21:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала паводкового периода талыми водами подтоплено 80 жилых домов и 2 социальных объекта в 5 населенных пунктах. При этом отведена вода из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «По состоянию на 18:00 часов, подтоплений жилых домов не зарегистрировано. Произошел перелив на 1 автодороге республиканского значения. На контроле находятся 37 подтопленных домов, переливы на 19 участках автодорог, из них республиканского значения – 2, областного - 1, местного – 16, в том числе размыты 14 участков автодорог. В целях снижения рисков ЧС вызванных паводками на территории регионов силами местными исполнительными органами и МЧС проведены работы по откачке 609 тыс.м3 талых вод уложено 11 290 мешков с инертными материалами. В работах задействовано 670 человек, 300 ед. техники, 89 водооткачивающих средств и 5 плавсредств. Из них 264 личного состава, 66 ед.техники, 47 вотооткачивающих средств и 4 плавсредств МЧС РК», - сообщили в МЧС РК.

    По данным РГП «Казгидромет», в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, СКО и в г.Нур-Султан ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, температура воздуха в дневное время от +5 до +20 С, в ночное время от -3 до +9 С.

    Также по результатом космического мониторинга площадь покрытия снегом – менее 40%, большая часть снегазапаса наблюдается в центральной и северных регионах страны.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Павлодарская область Безопасность Паводок МЧС
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