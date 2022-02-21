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    О паспорте налогоплательщика для предпринимателей рассказали в департаменте госдоходов Алматы

    21 Февраля 2022, 13:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 марта в Налоговый кодекс вводится понятие «паспорт налогоплательщика». Об этом напомнили в департаменте государственных доходов по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Паспорт налогоплательщика - это информационная карта субъекта предпринимательства, не являющейся налоговой тайной, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов.

    Паспорт размещается налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных для информирования населения.

    Какие сведения должен содержать паспорт:

    - ИИН/БИН;

    - Наименование налогоплательщика;

    - ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;

    - статус налогоплательщика;

    - дату постановки на регистрационный учет;

    - регистрационный номер ККМ;

    - наличие лицензий на алкогольную продукцию.

    «Данное понятие вводится в целях предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, сформированным налоговыми органами, об исполнении им налоговых обязательств и с целью информирования населения (покупателей, пользователей услуг), контрагентов и т.д. При этом, паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем. Подробнее о налогах и многом другом вы можете узнать по номеру 1414», - сообщили в ДГД.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Бизнес Алматы Экономика Другие государственные органы Налоги
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