О падении спроса на экспорт металлолома рассказали актюбинские предприниматели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские предприниматели рассказали о проблемах с экспортом металлолома в связи с ситуацией в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемные вопросы в сфере обрабатывающей промышленности обсудили на совещании в палате предпринимателей с участием представителей комитета промышленности регионального совета, различных ассоциаций, а также производителей региона.

В ходе совещания представитель филиала ассоциации компаний по сбору, реализации лома и отходов цветных и черных металлов Ерлан Жолданов рассказал о падении сбыта лома как на внешнем, так и внутреннем рынке, в связи с чем ломозаготовка вынуждена адаптироваться к новым геополитическим условиям.

«Наши участники занимаются заготовкой металлолома и отправкой их на экспорт, в том числе в РФ и отечественные заводы. В связи со сложившейся ситуацией, сейчас российские заводы не принимают металлолом, потому что они дальше его не могут реэкспортировать. Либо принимают по очень низкой цене. При этом стоит учитывать еще валютную разницу. В свою очередь казахстанские заводы также снизили цены на закуп сырья, мотивируя ожиданием возможного завоза российской металлургической продукции в страны Средней Азии. По этой причине сложилась экономическая стагнация. Однако у нас есть кредитные обязательства перед банками. И сейчас наши компании выходят на кредитную просрочку. Поэтому необходимо прийти к соглашению с банками об отсрочке платежей по кредитам на период кризисной ситуации», - сказал Ерлан Жолданов.

Местный завод по производству чугунных литых изделий «Сталлит» отметил готовность закупа лома у ассоциации.

«Наш завод производит и реализует широкий ассортимент литых изделий. У нас, прежде всего, чугунное литье, где обязательно присутствует вторичная переработка стали. Но мы просто плавить чугун и сталь без дальнейшего производства продукции не можем. Пока в зависимости от заказов закупаем незначительные объемы у населения», — подчеркнул представитель ТОО «Сталлит» Петр Ли.

Представитель Ассоциации химической промышленности «KAZХИМИЯ» Тимур Умерзаков предложил акцентировать внимание на развитии импортозамещающих производств высокой степени переработки путем расширения линейки производимой продукции на базе действующих производств, максимально используя имеющееся в Казахстане сырье. Учредитель компании «Глобал Спецодежда» Надежда Шабаева призвала самих производителей к взаимному сотрудничеству в плане реализации продукции отечественного производства.

Директор РПП Дана Бекбауова отметила, что многие вопросы уже прорабатываются на уровне центрального аппарата НПП.

«Касательно вопросов, касающихся банков второго уровня, то мы можем сесть с ними за стол переговоров. На следующей неделе у нас запланирована встреча с финансовыми институтами, где мы дополнительно обсудим имеющиеся вопросы по финансированию», — добавила директор палаты.



