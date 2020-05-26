О новых случаях коронавируса рассказали в акимате Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семь случаев заражения вирусом зарегистрированы в Талгарском районе, четыре - в городе Талдыкоргане, один случай - в Енбекшиказахском районе. Все 12 пациента выявлены активно, 11 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, один обследован с профилактической целью», - рассказали в акимате.

Отмечается также, что все больные ранее были изолированы, сейчас переведены в инфекционное отделение. Эпидемиологическое расследование продолжается.

«Таким образом, по состоянию на 25 мая 2020 года в Алматинской области выявлено 300 случаев заражения», - добавили в акимате региона.