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О новых случаях коронавируса рассказали в акимате Алматинской области
26 Мая 2020 12:41
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Семь случаев заражения вирусом зарегистрированы в Талгарском районе, четыре - в городе Талдыкоргане, один случай - в Енбекшиказахском районе. Все 12 пациента выявлены активно, 11 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, один обследован с профилактической целью», - рассказали в акимате.
Отмечается также, что все больные ранее были изолированы, сейчас переведены в инфекционное отделение. Эпидемиологическое расследование продолжается.
«Таким образом, по состоянию на 25 мая 2020 года в Алматинской области выявлено 300 случаев заражения», - добавили в акимате региона.
Ключевые слова: Алматинская область, Коронавирус в РК,
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