О новых системных мерах для развития обрабатывающей промышленности рассказали в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых системных мерах для развития обрабатывающей промышленности рассказали в Сенате. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, принимая во внимание необходимость комплексного, системного подхода для дальнейшего развития индустриализации, Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил разработать проект закона «О промышленной политике». В декабре прошлого года законопроект внесен в Мажилис Парламента и в настоящее время находится на рассмотрении Рабочей группы.

«Кроме законодательного регулирования мы прорабатываем ряд системных мер для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности. В металлургической отрасли в текущем году планируется утвердить регуляторный механизм, обеспечивающий полноценную загрузку сырьем отечественных обрабатывающих производств. Будет разработана программа развития отечественных поставщиков товаров, работ и услуг – пояс МСБ, – вокруг крупных горно-металлургических предприятий, Дорожная карта развития редких и редкоземельных металлов на 2021-2025 годы», – сказал Б.Атамкулов.

Министр также сообщил, что по фармацевтической и химической промышленности будут утверждены Дорожные карты развития на 2021-2025 годы. Кроме того, планируется проработать вопрос субсидирования расходов фармпредприятий на проведение клинических и доклинических испытаний, а также на внедрение стандартов GMP. Это существенно повысит конкурентоспособность отечественных предприятий по регистрации лекарственных средств на рынке ЕАЭС. В целях снижения стоимости лекарственных средств проработаем вопрос снижения таможенных пошлин на ряд импортируемых субстанций и сырье.

В машиностроении будет продолжена программа лизингового финансирования автомобилей, приобретенных у отечественного производителя, а также установлено изъятие из национального режима ряда машиностроительных товаров. В строительной отрасли основной акцент будет сделан на использование отечественной продукции.

«В соответствии с поручением Главы государства мы совместно с представителями Минфина, Генпрокуратуры и НПП «Атамекен» начали проверку государственных учреждений по соблюдению требований местного содержания в закупках товаров, работ и услуг. После проверки данных будут сформулированы рекомендации для дальнейшего совершенствования работы», – сообщил министр.

Также, по словам Б.Атамкулова, планируется увеличить срок действия свободных экономических зон с 25 до 49 лет.

В рамках цифровизации промышленности стоит задача по увеличению доли крупных и средних предприятий, использующих цифровые технологии до 7%, в рамках которой планируется реализация 45 проектов на сумму 150 млрд тенге.

Для поддержки предприятий планируется создание экспертной базы знаний по Индустрии 4.0 с неограниченным доступом, что позволит аккумулировать весь опыт цифровизации промышленности в единой системе.

Б.Атамкулов сообщил, что в части продвижения экспорта несырьевой продукции Министерством торговли и интеграции совместно с бизнесом и отраслевыми ведомствами запущен проект по ускоренному продвижению экспорта товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом.

В 2021 году в рамках программы «Экспортная акселерация» на внешние рынки будут выведены 130 новых экспортеров, а также 50 экспортеров на международную электронную площадку Alibaba. В рамках привлечения инвестиций Министерством иностранных дел предоставляются 2 пакета инвестиционных преференций, в зависимости от объема вложенных инвестиций.