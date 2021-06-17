О новых подходах по госстимулированию промышленности рассказали в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках законопроекта о промышленной политике разработаны новые подходы по государственному стимулированию промышленности. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе обсуждается проект закона РК «О промышленной политике» в рамках реализации Послания Главы государства.

«Совместно с депутатами проработаны новые подходы по государственному стимулированию промышленности. Так, законопроектом в рамках мер государственного стимулирования промышленности предлагаются следующие подходы:

- Фокус на средних и высоких переделах, в рамках которого будет построена приоритетность товаров с высокой добавленной стоимостью.

- Возможность получения комбинированного пакета мер стимулирования посредством заключения соглашения о повышении конкурентоспособности.

- Новые инструменты стимулирования, включающие в себя промышленный грант, развитие территориальных кластеров и экспортно-торговое финансирование.

Встречные обязательства, в рамках которого предприятия, получающие меры стимулирования, будут достигать определенные экономические показатели», - рассказал Аманияз Ержанов во время круглого стола в Мажилисе.

Он отметил, если в Правительственной редакции предусматривались встречные обязательства только для получателей меры поддержки, то после редакции депутатов Мажилиса в данной статье предусмотрены обязательства государства по предоставлению меры поддержки.

«В разделе «Меры стимулирования промышленности» остались лишь прямые меры финансового стимулирования. Все же сервисные меры стимулирования распределены по соответствующим главам проекта закона. Гарантированный заказ, сервисная поддержка по стимулированию на внутреннем рынке и сервисная поддержка по продвижению на экспорт отечественных обработанных товаров были перенесены в раздел по продвижению на рынках сбыта. Нормы по обеспечению кадровыми ресурсами и привлечению иностранных инвестиций были перенесены в раздел по повышению эффективности и конкурентоспособности промышленности», - отметил вице-министр ведомства.