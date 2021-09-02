О новых подходах плана приватизации рассказал министр финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о новых подходах по реализации объектов приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерством усилен контроль за своевременным исполнением Комплексного плана приватизации на 2021 - 2025 годы. Для этого выработаны подходы к реализации объектов, согласно которым 50% объектов должно быть выставлено в текущем году, 30% – в 2022 году и по 10% – в 2023 и 2024 годах.

Кроме того, как отметил министр, разработаны и внесены в Реестр госимущества дорожные карты реализации по каждому объекту Комплексного плана. В целях усиления ответственности за реализацию плана приватизации, при оценке деятельности акиматов, национальных управляющих холдингов и компаний, предлагается учитывать его исполнение.

«В целом, предлагаемые меры позволят к концу 2025 года сократить долю участия государства в экономике до 14% к ВВП», - сообщил министр.

Наряду с этим предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний квазигосударственного сектора.

«Ответственность будет предусмотрена за недостижение стратегических показателей в планах развития, в том числе за допущение убытков компаний квазигоссектора», - отметил Ерулан Жамаубаев.